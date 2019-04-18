ريم الهاشمي تزور المستشفى الماليزي الإماراتي السعودي بمخيمات لاجئي الروهينجا

زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، على رأس وفد إماراتي، المستشفى الماليزي الإماراتي السعودي في مخيمات اللاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار في بنجلادش.

واطلعت معاليها على الوضع الراهن في منطقة اللاجئين.

رافق معاليها سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وسعادة ساعد محمد المهيري، سفير الدولة لدى جمهورية بنجلادش الشعبية.