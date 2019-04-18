أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دار زايد للثقافة الإسلامية سلسلة محاضرات برنامج «إمارات التسامح»، التي تستهدف طلبة الدار وطلاب الجامعات وطلاب المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأسر الإماراتية والمقيمة. ويهدف البرنامج إلى تمكين وتأهيل أفراد وفئات المجتمع، كي يكونوا طاقة إيجابية تساهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين فئات المجتمع المختلفة.

وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام للدار: تأتي هذه المحاضرات لتعزيز التسامح كقيمة أخلاقية سامية لها أهميتها الكبيرة في مجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إمارات التسامح» في «زايد للثقافة الإسلامية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.