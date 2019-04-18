«دبي العطاء» تطلق «تبني مدرسة» في 4 دول

دبي(الاتحاد) أعلنت «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن دورة 2019 من مبادرة «تبني مدرسة»، المخصصة لجمع تبرعات الأفراد والشركات في الدولة لتبني مدرسة أو أكثر في كل من كمبوديا، ومالاوي، ونيبال، والسنغال.

كما سيكون لدى المتبرعين فرصة السفر مع زملائهم وأصدقائهم وعائلاتهم في مهمة تطوعية مدتها أسبوع للانسجام مع المجتمع المحلي الذي يستضيف المدرسة الجديدة، وبالتالي يُتاح لهم فهم الثقافة المحلية وتقديرها. ولا يغطي التمويل بناء المدرسة المحلية الجديدة فحسب، بل يشمل أيضاً توفير الكتب، والمرافق الصحية للجنسين، ودورات تدريب المعلمين، بالإضافة إلى تعليم مهارات القراءة والكتابة للبالغين.

وقال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء»: «نحن ممتنون للدعم والاهتمام الدائمَين للمجتمع الإماراتي بمبادرة (تبني مدرسة). وقد تم تبني 18 مدرسة محلية لمجتمعات محرومة ومهمشة في البلدان النامية في عام 2018، مما ساهم في توفير التعليم السليم لآلاف الأطفال في البلدان النامية. ونأمل أن يتم تبني عدد أكبر من المدارس هذا العام لتوفير المزيد من فرص التعليم السليم للأطفال المحرومين في الوقت الحالي للذهاب إلى المدرسة والتعلم والازدهار».

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