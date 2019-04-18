شراكة «مجالس الغاف» ضمن «تواصل مع الطبيعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ومجموعة الفهيم، شراكة استراتيجية جديدة، لطرح مجالس الغاف الطبيعية، ضمن حملة «تواصل مع الطبيعة»، وذلك احتفاءً بعام التسامح 2019.

وستتولى المجالس إحياء تقليد سرد القصص، وهو تقليد ثقافي عميق الجذور في دولة الإمارات، تحت إشراف خبراء بارزين في الحفاظ على البيئة والمُشاركين من فريق جمعية الإمارات للطبيعية، وبالشراكة مع هيئة البيئة في أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى. وستدعم هذه المبادرة حملة «تواصل مع الطبيعة»، بهدف إلهام الشباب لاستكشاف النظام البيئي في الدولة بطريقة السرد القصصي.

وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي: «في عام 2006، كانت مجموعة الفهيم أول مؤسسة تتخذ موقفاً استباقياً في دعم حملة مجموعة الإمارات للطبيعية والصندوق العالمي للطبيعة على مستوى الدولة، لتعزيز صورة شجرة الغاف. وقد سلّط هذا التعاون الضوء على أهمية هذه الشجرة البيئية والثقافية وإعلانها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، قال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم قائلاً: «لقد ساهمت رؤيتنا المتبادلة حول الاستدامة، والوفاء لقيم وتقاليد بلدنا، في وحدتنا لتعزيز تراث الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». وأضاف: «لقد شرعنا في العمل على هذه المبادرة التوعوية المهمة، والمساعدة في نشر الوعي المجتمعي حول أوجه القوة المتعدّدة التي تتمتع بها شجرة الغاف، وما ترمز إليه في نشأتنا - مرونتها، وطبيعتها السخية، وجذورها العميقة التي تعكس نمونا وهويتنا وتراثنا».

وتم تكريم شركة الفهيم لمُساهمتها في حملة إعلان شجرة الغاف «الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة».