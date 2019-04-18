الإمارات.. رسالة تسامح إلى العالم

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات تؤكد، ومن خلال سياساتها وممارساتها، محلياً وإقليمياً ودوليا، ترسيخ ثقافة التسامح والتعددية وقبول الآخر، ونبذ العنف والتمييز والكراهية والتعصب؛ انطلاقا من ركائز أساسية؛ أهمها الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الدستور، وإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتحت عنوان «الإمارات تنشر رسالتها في التسامح للعالم» أوضحت أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للشيخين جمال فودة إمام مسجد النور، وألبي لطيف إمام مسجد لينوود، في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، اللذين شهدا هجوماً إرهابياً في مارس الماضي، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة ممارسات العنف والكراهية والتطرف، وحث الجميع على التكاتف والتضامن في وجه هذه النزعات الشاذة، التي تطال شرارتها المدنيين والأبرياء من البشر في شتى بقاع الأرض.

وأضافت النشرة الصادرة، أمس، عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»: ولأن الإرهاب لا دين له، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدور علماء المسلمين في إظهار وتأصيل صورة الإسلام السمحة والحقيقية في التسامح والتعايش والسلام، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلم بين شعوب العالم كافة، ومشدداً في الوقت نفسه على تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والعنف والتطرف، ونشر ثقافة الخير والسلام والتآلف، التي أسس لها الشيخ زايد، رحمه الله، وتسير عليه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

ونوهت إلى تأكيد تضامن دولة الإمارات الكامل مع الدول الشقيقة والصديقة، التي تتعرض لأيادي الغدر والإرهاب، والوقوف إلى جانب هذه الدول في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.