سلطان بن زايد يعزي أمير الكويت

أبوظبي (وام) بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح. وأعرب سموه في برقيته عن خالص العزاء والمواساة في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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