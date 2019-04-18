سعيد بن طحنون يعزي في وفاة فهد العتيبي

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى مهدي فهد العتيبي في وفاة المغفور له نجل شقيقته المقدم فهد بن غزاي العتيبي. وأعرب معاليه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة نعمة في مدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد محمد وفلاح وخالد وعبدالله وعائلة العتيبي، سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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