أمل القبيسي تستقبل وفد لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفد لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية برئاسة زيد الشوابكة عضو مجلس النواب الأردني والوفد المرافق في مقر المجلس بأبوظبي.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن الإمارات والأردن تمتلكان إرثاً تاريخياً كبيراً لعلاقات اختلطت فيها كل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية ونسجت منها نموذجاً في العلاقة بين الدول والشعوب الشقيقة، مضيفة أن نموذج العلاقات الإماراتية – الأردنية مثال يحتذى به في الترابط والتفاهم والتعاون الذي ينطلق من أهمية دور البلدين في الحفاظ على التضامن العربي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على حرص دولة الإمارات على استمرار التعاون والتنسيق الاستراتيجي من منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وفي إطار تعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة والذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ومن جهته، أكد زيد الشوابكة رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية، على عمق العلاقات الإماراتية الأردنية سواء على مستوى قياده البلدين وأيضا على مستوى الشعبين الشقيقين.

واستقبلت لجنة الصداقة مع البرلمانات العربية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة في دبي، وفد لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – الإماراتية برئاسة زيد الشوابكة رئيس اللجنة والوفد المرافق، بحضور عائشة سالم بن سمنوه، وسعيد صالح الرميثي، وأحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وسالم عبد الله الشامسي، وناعمة عبد الله الشرهان، فيما حضرها من الأمانة العامة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، خاصة البرلمانية، وجهود البلدين في دعم القضية المركزية العربية وهي القضية الفلسطينية، وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب ونشر قيم التسامح.