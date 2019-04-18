«شباب الخارجية» ينظم حلقة «رائدات المستقبل»

أبوظبي (وام)

نظم مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، للمرة الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، حلقة شبابية بحضور خالد خليفة المعلا، سفير دولة الإمارات في كينيا، وهاشم محمد، المدير التنفيذي لكلية أوتالي السياحية في كينيا، وبمشاركة 100 متدربة كينية من المشاركات في البرنامج التدريبي، الذي قدمته الوزارة على مدار 3 أيام تحت عنوان «تمكين 100 سيدة من رائدات المستقبل للتميز في مجال الضيافة».

وسلطت الحلقة الشبابية الضوء على أهمية توسيع قاعدة المعارف والبحث عن الفرص التي تسهم في دعم الشباب للاضطلاع بمناصب قيادية في هذا القطاع.

وأعرب المدير التنفيذي لكلية أوتالي السياحية في كينيا عن سروره لحضور الحلقة الشبابية واستماعه إلى وجهات نظر جيل الشباب وتطلعاته، كما أعرب عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات لهذه المبادرة، التي تهدف إلى تدريب المرأة الكينية، وتطوير مهاراتها وإمكاناتها وهو ما سيسهم بالمقابل في تمكينهن من تحسين ظروفهن المعيشية.

وأشار المعلا إلى أهمية بناء جسور بين جيل الشباب وصناع القرار، للتمكن من معالجة التحديات وتزويدهم بالفرص، للقيام بدور فعال في تطوير وتنمية دولهم.

من جهة أخرى، أكد أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أهمية مساهمة الحلقات الشبابية للوزارة، من خلال البعثات الدبلوماسية الإماراتية بالخارج في دعم السياسة الخارجية للدولة في كافة المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تنظيم المزيد من الحلقات الشبابية والمبادرات المشتركة، التي تسهم في تحقيق طموحات وآمال الشباب تجاه بلادهم.