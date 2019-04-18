إنجازات «أبوظبي الأمن والأمان» خلال عام

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، محاضرة في مجلس البطين في أبوظبي بعنوان «أبوظبي.. أمن وسلامة»، قدمها اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، وحضرها جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من أهالي المنطقة.

وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي أن نسبة الجرائم المبلغ عنها على مستوى إمارة أبوظبي، لكل 100 ألف شخص، قد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.7 % خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017، كما شهد العام الماضي تسجيل انخفاض بنسبة 14.9% في الجرائم المتعلقة بالشيكات.

واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها شرطة أبوظبي خلال عام 2018، لافتاً إلى نجاح أفراد الأمن المعنيين بمهام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في ضبط أكثر من ألف كيلو جرام من المواد المخدرة في عام 2018، بقيمة تتجاوز الـ 200 مليون درهم. وتناولت المحاضرة 5 محاور رئيسية، هي (تاريخ ونشأة شرطة أبوظبي، وأهم الإنجازات التي حققتها في مجالات خدمة المجتمع، والتطورات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الماضية، ودورها في رفع نسب الأمن والأمان، وجهودها في تعزيز مشاركة المجتمع ضمن خططها الاستراتيجية).