محمد بن زايد والمبعوث الأميركي لشؤون الرهائن يبحثان جهود مواجهة الإرهاب

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، روبرت أوبراين، المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن.

وبحث سموه والمبعوث الأميركي علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

كما استعرض الجانبان المستجدات والملفات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب، إضافة إلى دور البلدين في دعم إرساء مرتكزات الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها ودولها. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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