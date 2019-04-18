زيارة وفد من منظمة السياحة العالمية ووزارة الإقتصاد لشؤون السياحة الى دبي باركس آند ريزورتس

:استضافت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، وفد رفيع من كبار الزوار، حيث استقبل أحمد الريس الرئيس التنفيذي للتجزئة والضيافة في "دي إكس بي إنترتينمنتس" سعادة/ زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية و سعادة/ محمد خميس المهيري – وكيل وزارة – مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة ، تضمنها جولة تعريفية لاستكشاف معالم الجذب الفريدة في الوجهة.

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