مبادرة يوم بدون بلاستيك تقدم حسومات مجزية لضيوف مطاعم ذا نودل هاوس ممن يحضرون معهم لوازم الوجبات...

أعلنت ’ذا نودل هاوس‘، سلسلة المطاعم المختصة بتحضير الأطباق الآسيوية من مكونات محلية في الإمارات العربية المتحدة، عن دعوة جميع المهتمين بحماية البيئة للانضمام إلى حملتها الموجّهة ضد البلاستيك المخصص للاستخدام مرة واحدة، وذلك خلال النسخة الثانية من مبادرتها السنوية "يوم بدون بلاستيك"، والتي تتزامن مع يوم الأرض الاثنين 22 أبريل.

وستقوم السلسلة الرائدة بعد النجاح الباهر الذي أحرزته العام الفائت بإطلاق حسومات بنسبة 50% على فاتورة الضيوف الذين يُحضرون معهم لوازم الوجبات البلاستيكية غير المرغوب فيها إلى أي فرع من فروع العلامة؛ حيث سيتم تجميعها ضمن حاويات مخصصة بمناسبة يوم الأرض. ويمتد عرض الحسومات ليشمل عدداً غير محدود من الزوار ممن يحضرون معهم مخلّفات لوازم الوجبات البلاستيكية.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الحملة، قال ستيفن هولواي، مدير العمليات في ’ذا نودل هاوس‘: "تواصل سلسلة ’ذا نودل هاوس‘ ريادة النهج الساعي إلى توفير ثقافة طعام مستدامة، وتحرص على قيادة دفة التغيير بين وجهات الضيافة وأوساط المجتمع. وقد تركت مبادرة ’يوم بدون بلاستيك‘ خلال العام الماضي تأثيراً ملموساً في مختلف أنحاء المدينة، وأثارت اهتماماً كبيراً في نفوس المستهلكين، حيث تحرص العلامة على بذل ما أمكنها من جهود لتعزيز النهج المستدام ضمن قطاع الأطعمة والمشروبات. وهذا ما دفعنا إلى إعادة إطلاق هذه المبادرة المجزية في جميع مطاعمنا بدبي".

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وتشكل مبادرة "يوم بدون بلاستيك" إحدى المبادرات المستدامة العديدة التي تطلقها ’ذا نودل هاوس‘ وشركتها المشغلة ’مجموعة مطاعم جميرا دبي‘ - الشركة المحلية المختصة في قطاع إدارة المطاعم في دبي- بهدف محاربة التلوث البلاستيكي.

وفي أعقاب توقفها عن استخدام القش البلاستيكي ولوازم الوجبات البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة في جميع مطاعمها وعبر كافة الخدمات المقدمة في المطعم وطلبات التوصيل في عام 2018، أطلقت السلسلة عبوات مخصصة لتوصيل الطلبات والأطباق الجاهزة بالتعاون مع ’فيجوير‘، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التعبئة والتغليف الصديق للبيئة. كما تعتزم العلامة خلال الأسابيع القادمة توفير مياه تتم تنقيتها ضمن المطعم وتقديمها في عبواتٍ زجاجية، وذلك تمهيداً لخطتها الرامية إلى التوقف عن استخدام الأواني البلاستيكية في جميع فروع محفظتها.

بادر مطعم نودل هاوس أيضًا بتوفير المياه المفلترة باستخدام جرات زجاجية لدى مطاعمه في سوق مدينة جميرا ومركز دبي المالي العالمي. كما سيتم تطبيق هذه الخطوة على جميع الفروع المتبقية خلال الأسابيع المقبلة لإنهاء استخدام العبوات البلاستيكية بشكل نهائي.