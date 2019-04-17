حاكم رأس الخيمة يعزي أمير الكويت بوفاة عبدالله سعود الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص مواساته في رحيل الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

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