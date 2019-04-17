حاكم عجمان يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح. وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

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