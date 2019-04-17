حاكم الفجيرة يعزي أمير الكويت بوفاة عبدالله سعود الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح. وأعرب سموه خلالها عن خالص مواساته في وفاة الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير الكويت الشقيقة.

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