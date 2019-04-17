محمد بن زايد: كتاب "الإمارات تاريخنا" يوثّق لأبنائنا الطلبة مراحل من ماضينا وحاضرنا ورؤيتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن كتاب "الإمارات تاريخنا" يوثّق مراحل من ماضي الإمارات المتجذر، وإرثه الزاخر وحاضره ورؤيته للمستقبل.
وقال سموه في تغريدة على حساب "تويتر" الرسمي الخاص بأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن "الأمم تفخر بتاريخها وقيمها ورموزها الوطنية ومنجزها الحضاري والإنساني.. كتاب "الإمارات تاريخنا" يوثّق لأبنائنا الطلبة مراحل من ماضينا المتجذر وإرثه الزاخر وحاضرنا ورؤيتنا للمستقبل، لتستلهم الأجيال من تاريخنا العزم والإصرار والتحدي للعبور بالوطن إلى المستقبل المنشود".
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