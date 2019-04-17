مِراس تؤكد موعد اكتمال "عين دبي"

أكدت "مِراس" اليوم أن "عين دبي" ستكتمل للاحتفال بـ"إكسبو 2020 دبي"، حيث سيشهد العالم اكتمال أعلى عجلة ترفيهية تم بناؤها على الإطلاق بارتفاع يتجاوز 250 متراً - أعلى بنسبة تتجاوز 200 في المئة عن أول عجلة ترفيهية بنيت في العالم - كدليل على طموح "مِراس" في تجاوز حدود الهندسة الحديثة والبناء.

وقد أكدت "مِراس" أنه تمت إزالة عمود الدعم المؤقت الثامن والأخير، ورُكب آخر أوتار التثبيت الدائمة، وبهذه العملية يكتمل هيكل العجلة النهائي لأول مرة. ومن الجدير بالذكر أن عملية بناء هذه التحفة الهندسية المذهلة تطلب حلولاً هندسية مبتكرة، إذ تم مؤقتاً تثبيت الإطار الفولاذي الخارجي للعجلة بالمحور باستخدام ثمانية أعمدة دعم ضخمة يبلغ وزن كل منها 450 طناً. وتطلّبت عملية التثبيت هذه مستوى عالياً من التنسيق للقيام بسلسلة مناورات هندسية معقّدة لا سابق لها. وتم بعد هذه العملية البدء بتركيب أوتار التثبيت النهائية، بالتزامن مع إزالة الأعمدة المؤقتة على مراحل. وقد استغرقت عملية تثبيت الإطار بمراحله المختلفة عاماً كاملاً.

وقد أصبح الحجم الهائل للمشروع واضحاً للعيان في ظل التقدم الذي يتم إحرازه في عملية بناء "عين دبي". ومع إزالة أعمدة الدعم الثمانية المؤقتة التي بلغ وزنها مع قطع الربط 5000 طن، ثُبت إطار العجلة بواسطة 192 وتراً دائماً من الكابلات، الأمر الذي يضمن صلابة هيكل الإطار من خلال عملية الشدّ الدائم.

حقائق وأرقام:

5 أطنان: وزن كل واحد من الأوتار الدائمة التي تثبت إطار العجلة

ملعب كرة القدم: طول كل واحد من الأوتار

2400 كيلومتر: طول أسلاك الكابلات التي تشكل الأوتار وهي نفس المسافة من دبي إلى القاهرة

16 طائرة إيرباص A380: تعادل الوزن إجمالي للإطار الخارجي

+250 متر: ارتفاع عين دبي، أعلى عجلة ترفيهية في العالم

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167 متر: ارتفاع ثاني أعلى عجلة ترفيهية في العالم – عجلة "هاي رولر" في لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية

135 متر: ارتفاع ثالث أعلى عجلة ترفيهية في العالم - عجلة "عين لندن" في لندن، المملكة المتحدة

126 متر: طول كل عمود من الأعمدة الأربعة التي تحمل محور العجلة

15: عدد باصات لندن التي يمكن أن يستوعبها كل عمود من الأعمدة الأربعة التي تحمل محور العجلة

25%: فولاذ أكثر في عين دبي من الفولاذ المستعمل في برج إيفل

9000 طن: وزن الفولاذ في الهيكل النهائي لعجلة عين دبي

وعند اكتمالها، سوف تصبح "عين دبي" أعلى عجلة ترفيهية في العالم، حيث ستصل إلى ارتفاع يتجاوز 250 متراً في موقع مميز على جزيرة "بلوواترز" الوجهة الاستثنائية من "مِراس"، لتتيح إطلالات ساحرة على أفق مدينة دبي المذهل.