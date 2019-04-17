«إنوڤا» تؤكد أن خدمات إدارة المرافق الذكية تساهم في تحسين قطاع الترفيه والتسلية في السعودية، والذي...

قبيل انعقاد المعرض السعودي للترفيه والتسلية في جدة في الفترة ما بين 21 و23 أبريل 2019، أكدت «إنوڤا»، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة بتوفير الخدمات التقنية المتعددة وخدمات إدارة الطاقة، على أهمية دمج خدمات إدارة المرافق والطاقة بالنسبة لقطاع السياحة والتسلية في المملكة، الذي تبلغ قيمته ما يقارب الـ 86 مليار ريال سعودي. فالتكامل بين إدارة المرافق الذكية وحلول تعزيز كفاءة الطاقة المستدامة يوفر مزايا هامة لا تقتصر على توفير تجربة مريحة ومحسّنة للزوار، وإنما تتخطاها لتضمن توفيرا في تكاليف الخدمات وتعزيز جاذبية المملكة على المدى الطويل.

تعمل رؤية السعودية 2030 على تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية للسياحة في المملكة، بهدف تشجيع السياحة الداخلية من قبل المواطنين السعوديين والسياحة الخارجية. وتعتبر المشاريع التنموية الضخمة، والحفلات، والفنادق والمنتجعات، إلى جانب التجارب المحسنة للحج والعمرة، من الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية. وأشارت التقارير الصادرة مؤخراً عن شركة جدوى للاستثمار إلى مساهمة القطاع السياحي بأكثر من 85.5 مليار ريال سعودي من إجمالي الناتج المحلي السعودي.

وفي هذا الصدد، قال فرانسيسكو رامالهيرا، مدير تطوير الأعمال والتسويق لدى «إنوڤا»: "تعتبر إدارة المرافق الذكية من أهم العوامل التي تساهم في تطوير صناعة الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية، والارتقاء بتجارب الزوار، وتطوير استراتيجية استدامة طويلة الأجل تعمل على تحسين تكلفة الخدمات، وتعزز من قيمة الأصول، وترسخ شهرة وسمعة العلامات التجارية".

وسيستعرض رامالهيرا، خلال فعاليات المعرض السعودي للترفيه والتسلية، أفضل الممارسات في مجال خدمات إدارة الطاقة الذكية، كما سيلقي الضوء على عدد من قصص النجاح الإقليمية المميزة في هذا المجال في كلمة رئيسية تحت عنوان "أهمية تبني نهج متكامل وشامل لإدارة المرافق والطاقة في قطاع الترفيه والتسلية" في الساعة 7:20من مساء الأحد 21 أبريل.

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وأضاف رامالهيرا قائلاً: "تشهد حلول إنوڤا المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة والتحول الرقمي والإدارة الذكية للنفايات والطاقة المتجددة طلباً قوياً في المملكة، لا سيما من قطاعات الترفيه والضيافة، الأمر الذي يتطلب مستوى عال من الحلول الموثوقة والمتخصصة للحصول على تجارب مريحة في بيئة آمنة وممتعة. ونظراً للظروف المناخية الصعبة في هذا الجزء من العالم التي تحتم على الجميع قضاء أوقات طويلة داخل المباني، تعتبر الجودة البيئية الداخلية المثالية عنصراً رئيسياً".

وتعتبر «إنوڤا» الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات إدارة المرافق والطاقة لقطاع التسلية والترفيه. كما تمتلك مجموعة متنوعة من أبرز العملاء الذين يستفيدون من خدمات الشركة الذكية المتكاملة في مختلف أنحاء المنطقة، منها "فوكس سينما"، و"ريل سينما"، و"سكي دبي"، و"حلبة دبي للتزلج على الجليد"، وحديقة "واهووو!" المائية في البحرين.

ويمكن لزوار المعرض السعودي للترفيه والتسلية في جدة لقاء خبراء شركة «إنوڤا» خلال فعاليات في الجناح رقم 1A57، حيث سيلقون الضوء خلال هذه المشاركة على أحدث التقنيات والمنهجيات، وسيناقشون كيفية دمج وتخصيص إدارة المرافق والطاقة لقطاع الترفيه والضيافة.