نمو قطاع الطيران في أفريقيا بنسبة 5% سنوياً في السنوات العشرين القادمة حسب توقعات منظمة "أياتا"

سيسلط منتدى "كونيكت" الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الذي سيقام للمرة الأولى ضمن سوق السفر العربي الضوء على الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في قارة أفريقيا بالتزامن مع زيادة عدد الرحلات الجوية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي

تشير توقعات منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" إلى أن أفريقيا ستصبح واحدة من أسرع المناطق نمواً على مستوى قطاع الطيران في العالم بحلول عام 2040

سيسلط منتدى "كونيكت" الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الضوء على الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في أفريقيا التي تشهد نمواً ملحوظاً في عدد الرحلات الجوية مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويقام المنتدى للمرة الأولى ضمن معرض سوق السفر العربي 2019 يومي الثلاثاء 30 أبريل والأربعاء 1 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتيح المنتدى الفرصة لأكثر من 300 مندوب للاجتماع مع أصحاب القرار في صناعة الطيران والمشاركة في برنامج المؤتمر وحلقات النقاش، وإجراء اللقاءات وعقد الاجتماعات المجدولة مسبقاً مع مسؤولي شركات الطيران والمطارات والموردين، فضلاً عن اكتساب خبرة كبيرة وتوسيع نطاق العلاقات في هذا المجال على مدار اليومين.

ويمتلك قطاع الطيران في أفريقيا فرصاً هائلة للنمو مستقبلاً، وهو ما أشارت إليه منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" التي توقعت أن تصبح القارة الأفريقية إحدى أسرع المناطق نمواً على مستوى قطاع الطيران في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة بمعدل نمو سنوي نسبته 5%.

تمتلك أفريقيا في الوقت الحالي 731 مطاراً و419 شركة طيران، ويساهم قطاع الطيران في توفير نحو 7 ملايين فرصة عمل كما يدعم اقتصادات الدول بما يعادل 80 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2018، سافر 47 مليون مسافر عبر المطارات الخمسة الكبرى في القارة بما أديس أبابا ومراكش، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "أنكير" (ANKER).

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال نِك بيلبيم مدير شركة ريد ترافيل إكزيبشنز: "بالنظر إلى هذه الأرقام نجد أن كلاً من السعودية والإمارات ساهمتا في نقل 8 ملايين مسافر فقط، وهو ما يبرز الحاجة إلى إطلاق مسارات ورحلات جوية جديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، تشير منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" إلى أنه في حال فتحت 12 دولة رئيسية في أفريقيا أسواقها للخارج وتوسعت في عدد رحلات الطيران التي تربطها بالوجهات الأخرى خارج القارة، فإن ذلك من شأنه أن يولد 155,000 فرصة عمل إضافية وهو ما يدعم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في تلك البلدان".

هذا وتراقب شركات النقل الجوي العالمية عن كثب التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في أفريقيا، لاسيما بعد توقيع اتفاقية السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي (SAATM) في يناير 2018، والتي تهدف إلى تنشيط حركة الملاحة الجوية وفتح الأجواء الأفريقية أمام شركات الطيران والسماح لها بالطيران المباشر بين وجهتين داخل القارة دون الحاجة إلى التوقف في مركز العمليات الرئيسية التابع للشركة، وهو ما يعزز من التجارة والسياحة بين الدول الأفريقية.

وحتى الآن، انخرطت 28 دولة أفريقية من أصل 55 دولة في عضوية السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي، وهو ما يمثل أكثر من 80٪ من سوق الطيران الحالي في أفريقيا.

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وعلى الرغم من هذه النظرة التفاؤلية تجاه المستقبل، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الاتجاهات الحمائية التي اتخذتها الكثير من الدول والتي فرضت قيوداً على السوق، والتي تشمل قواعد المنافسة والملكية والرقابة وحقوق المستهلك والضرائب والقدرة التجارية.

وفي معرض تعليقها على ذلك، قالت كارين بوتوت، المديرة التنفيذية لدى "ذا إيربورت إيجنسي": "يجب النظر في هذه الآليات والسياسات المتبعة بما يتماشى مع اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تمثل ضرورة ملحة لحل الخلافات القائمة بين شركات الطيران وتوفير حلول وطرق عادلة للمضي قدماً في هذا القطاع. بالنظر إلى الدول الأفريقية فإن هناك 16 دولة غير ساحلية، وبالتالي فإن الطلب المكبوت على النقل الجوي بأسعار معقولة يجب أن يكون كبيراً".

وأضافت: "لا شك أن هذه القضايا، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الرئيسية الأخرى، ستتم مناقشتها على نطاقٍ واسع خلال منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا بين مدراء التخطيط والرؤساء التنفيذيين الذين يمثلون مختلف الشركات العاملة في مجال الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والندوات المتخصصة والمواعيد التي المجدولة مسبقاً".

وستشارك مجموعة واسعة من شركات الطيران الحكومية والشركات منخفضة التكلفة بما فيها طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، طيران جنوب الصين الجوية، الأردنية للطيران، طيران آسيا، فلاي دبي، طيران الخليج، الطيران العماني، مصر للطيران، الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الجوية السنغالية فضلاً عن شركتي أفري جيت (الغابون) وإيريك إير (نيجيريا) وغيرها من الشركات الأخرى التي ستتواجد في هذا الحدث.

وفي ضوء التركيز على قطاع الطيران في أفريقيا، سيتطرق المنتدى في جلسة بعنوان "التركيز الإقليمي: تحليل الفرص والتهديدات التي تواجه السوق الأفريقية"، وستقام يوم الأربعاء 1 مايو بين الساعة 11:30 صباحاً و 12:30 ظهراً. وستبحث الجلسة فرص نمو صناعة الطيران في أفريقيا ومناقشة الاستراتيجيات الحالية لتحديث المطارات وتطوير شركات الطيران في المنطقة، وكذلك تقييم فرص تطوير الأعمال بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيسلط منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الضوء على آلية عمل المطارات وتطويرها في هذه القارة، وذلك من خلال ندوة بعنوان: "كيف تعمل المطارات والوجهات معاً لاستقطاب خطوط جوية إضافية وفتح أسواق جديدة: وكيف يمكن الاستفادة من دراسة أوضاع السوق؟"، كما ستناقش هذه الندوة التعاون الرئيسي بين المطار والوجهة المرتبطة به لزيادة أعداد المسافرين وضمان نجاح كل من المسارات الجوية الحالية والجديدة.

يوفر منتدى كونيكت أيضاً نظام الاجتماع عبر الإنترنت الذي يتيح للمندوبين والمشاركين البدء في التخطيط لأعمالهم خلال المنتدى وحجز المواعيد وجدولتها مسبقاً. ولمزيد من المعلومات، يمكنكم الدخول والتسجيل من خلال هذا الرابط: www.connect-aviation.com/2019-meia/.

تجدر الإشارة إلى منتدى "كونيكت" الشرق الأوسط والهند وأفريقيا هو جزء من أسبوع السفر العربي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي يضم تحت محفظته أربعة أحداث ومعارض رئيسية هي سوق السفر العربي 2019 وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة وفعالية يوم المستهلك "هوليداي شوبر" الجديدة، بالإضافة إلى كونيكت. هذا وسيقام أسبوع السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي من 27 أبريل ولغاية 1 مايو 2019.