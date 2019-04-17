منطقة عجمان الحرة تختار حلول Oracle السحابية لتعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار والابتكار

تبذل منطقة عجمان الحرة، جهودًا حثيثة لإنجاز عملية تحول رقمي كبرى في الإمارة بصفتها الجهة المسؤولة عن الترويج لإمارة عجمان كوجهة مفضلة لإنشاء الشركات وممارسة الأعمال، ومن الركائز التي تعتمد عليها منطقة عجمان الحرة في تحقيق ذلك تنفيذ مشروع لاستخدام تطبيقات سحابة Oracle. وسيؤدي اكتمال المشروع إلى إنشاء الجيل التالي من البنية التحتية التقنية المتقدمة التي توفر خدمات مبتكرة وحلولاً ذكية لجهات القطاعين العام والخاص في عجمان تسهل عليها ممارسة الأعمال والتجارة.

وقال محمد الشايع المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا، في منطقة عجمان الحرة: "هدفنا إنشاء بنية تحتية سهلة الاستخدام تعمل بسلاسة فائقة دون مشكلات فتدعم قدرة الشركات ورواد المشاريع على الابتكار وتحقيق الازدهار." وأضاف: "مكننا تبني هذا النهج من منح عملائنا حلول أعمال شاملة وتعزيز علاقاتنا بهم. ولرسم خطط النمو التالية والإسهام بفعّالية أكبر في نمو اقتصاد إمارة عجمان، لا بد أن نعتمد على حلول رقمية مبتكرة وشاملة قادرة على تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضّلة للاستثمار والابتكار."

وأوضح الشايع بأن تطبيقات سحابة Oracle ستسهم في تسريع العمليات من خلال الأتمتة وتعزيز قدرة الشركات على التكيف مع تغيرات السوق وتوفير بنية تحتية جاهزة للاقتصاد الرقمي للعملاء.

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وفي إطار تنفيذ المشروع، ستعمل منطقة عجمان الحرة على نشر تطبيقات سحابة Oracle لإدارة القوى البشرية (HCM Cloud) و سحابة Oracle لتخطيط موارد المؤسسات (ERP Cloud) ما سيعزز قدراتها على الاستيعاب ويخفض تكاليفها ويمكنها من تقديم خدمات مبتكرة ويبسط عملياتها ويرفع مستوى تفاعل موظفيها ويوثق ارتباطهم بها.

وعلق خالد إسماعيل، نائب رئيس Oracle لأعمال التطبيقات الرقمية: "تتولى منطقة عجمان الحرة مسؤولية رئيسة في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، وأثق أن النهج الذي اختارته للتحول الرقمي سيمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بأفضل طريقة."