حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح، أعرب خلالها عن خالص مواساته في وفاة الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير الكويت الشقيقة.