قرقاش: قرار ترامب دعم التحالف استراتيجي وأتى في الوقت المناسب

رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، باستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي (الفيتو) ضد قرار من جانب الكونجرس، يطالب بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة له صباح اليوم الأربعاء، على "تويتر"، إن تأكيد ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن "إشارة إيجابية" على موقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها.

وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، أن "التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام عبر اتفاق ستوكهولم بقيادة الأمم المتحدة"، وأن "التزام التحالف بالأبعاد الإنسانية والسياسية تجاه أزمة اليمن لا يتزعزع".

وأوضح أن "قرار الرئيس ترامب المهم يأتي في الوقت المناسب واستراتيجي".

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وكان ترامب قال، في بيان، إن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطتي الدستورية ويعرض أرواح المواطنين الأميركيين، وأفراد الجيش البواسل للخطر سواء اليوم أو في المستقبل". وأضاف: "من واجبي إعادته (القرار) إلى مجلس الشيوخ من دون موافقتي".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، استخدم حق النقض ضد قرار من جانب الكونجرس، يطالب بإنهاء الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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