الامارات | زائر عربي يدس مخدرات في حقيبة ابنه المراهق دون علمه بدبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر من جنسية عربية دس 425 قرص ترامادول في حقيبة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً دون علم الطفل، كما جلب وحاز ست لفافات بلاستيكية تحتوي على 24 قطعة حشيش، حوالي ألف قرص ترامادول.
ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية نقل مؤثر عقلي إلى حيازة الغير دون علمه، وجنحة جلب وحيازة مادة مخدرة ومؤثر عقلي بقصد التعاطي.
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