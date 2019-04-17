الامارات | تعرف الى.. 12 مؤشراً تدل على اصابة الطفل باضطراب التوحد

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى.. 12 مؤشراً تدل على اصابة الطفل باضطراب التوحد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعدت وزارة تنمية المجتمع لافتات توضيحية توعي افراد المجتمع بمؤشرات تدل على اصابة الطفل باضطراب التوحد بتتها في رسالة صحفية، وذلك ضمن جهودها المبذولة للتعريف بالاضطراب الذي شهد الاول من الشهر الجاري تاريخ الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية به. وتتضمن تلك المؤشرات 12 دلاله تنبه الى ضرورة مراقبة الطفل وعرضه على الاخصائيين للتأكد ما إذا كان لديه توحد وذلك لاتخاذ الاجراءات الصحيحة في أسرع وقت ممكن.
ويعرف اضطراب التوحد بانه اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة. وتتطلب معايير التشخيص ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. ويؤثر التوحد على عملية معالجة البيانات في المخ وذلك بتغييره لكيفية ارتباط وانتظام الخلايا العصبية ونقاط اشتباكها.
وفيما يلي 12 مؤشر تنبه الى احتمال إصابة الطفل باضطراب التوحد
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