الامارات | افتتاح محطة تخزين الطاقة الشمسية بمطمرة الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة تخزين الطاقة الشمسية بمطمرة الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "تدوير" مركز أبوظبي لإدارة النفايات عن افتتاح مشروع محطة تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 150 كيلو واط بمطمرة الظفرة في منطقة حميم، مشيرة إلى أن المشروع سيساهم في توفير 138 ألف لتر من وقود الديزل سنويا فضلاً عن تفادي انبعاث 117 طنًا من ثاني أكسيد الكربون والذي يعتبر المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وهذا ما سيعادل زراعة 13000 شجرة.

وقال مدير عام "تدوير" بالإنابة، الدكتور سالم خلفان الكعبي: "يأتي افتتاح هذا المشروع الطموح تنفيذاً لاستراتيجية "تدوير" الهادفة إلى تبني أسس ومعايير الابتكار والاستدامة في تشغيل منشآتها، حيث ستستخدم فيها الطاقة المتجددة عن طريق توظيف أحدث التقنيات والحلول النظيفة عالمياً وذلك في إطار التزامنا الدائم والمتواصل بحماية البيئة والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة." ويأتي هذا الجهد بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والمشغل الحالي للمحطة مؤسسة ترين لخدمات البيئة.

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وأضاف الكعبي أن المشروع يشكل خطوة هامة ضمن جهود "تدوير" للتقليل من البصمة البيئية لمنشآتها تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050."

وأوضح الكعبي "أن "تدوير تقوم بالعديد من المبادرات من أجل ترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من التلوث البيئي في كافة منشآتها ومرافقها وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة، كما أنها تقوم بنشر ثقافة المحافظة على البيئة والتقليل من النفايات بين كافة فئات المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية هادفة على مدار العام."

وتتميز المحطة الجديدة بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالمحطات التقليدية كما أنها تستخدم أحدث التقنيات في إدارة الطاقة النظيفة بنسبة 100% ، حيث يعمل النظام على تشغيل الموقع بالكامل وتخزين الطاقة بالبطاريات الملحقة خلال فترة النهار ، وخلال الفترة الليلية تعمل هذه البطاريات على تغذية الموقع بكامل الطاقة المطلوبة.