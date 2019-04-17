الامارات | 500 وظيفة شاغرة في معرض عجمان للتوظيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 وظيفة شاغرة في معرض عجمان للتوظيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفر 50 جهة مشاركة في معرض عجمان للتوظيف، الذي تنظمه جامعة عجمان بالتعاون مع دائرة الموارد البشريه بعجمان ووزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 500 وظيفة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، إذ ان غالبية الوظائف فيها مقابلات وتعيين فوري، وذلك في سبيل تعزيز الفرص الوظيفية أمام الشباب، ودمجهم بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
ورصدت "الإمارات اليوم" ما حققته الساعات الأولى من افتتاح المعرض، حيث تقدم أكثر من 450 مواطن ومقيم للوظائف المطروحة، وذلك لتنوع الوظائف الشاغرة، إذ من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من ألفين متقدم حتى نهاية تنظيمه اليوم.
ولقي المعرض الذي يستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، إقبالاً كبيراً من فئة الشباب والفتيات الباحثين عن العمل، إذ تم طرح وظائف في المجالات القيادية العليا في الدوائر الحكومية واخرى في الادارة والحوسبة والصحافة، وغيرها من الوظائف الأخرى التي لاقت اهتمام فئة كبيرة من المواطنين المتقدمين للوظائف، فضلاً عن أن بعض الجهات المشاركة لم تعتبر الخبرة شرطاً أساسياً لتعيين المواطنين والمتقدمين للوظائف.
ولأول مرة وفر المعرض قاعة خاصة للممثلي الجولئر والجهات المشاركة لإجراء المقابلات الفورية لتعين من تستوفي فيهم الشروط للتقدم للوظائف، وذلك لتسهيل عملية شغل الوظائف واختصارا للوقت.
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