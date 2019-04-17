نائب رئيس الدولة يوجه بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة الإماراتيين المتميزين»

دبي (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين» والتي تتضمن تقديم أكثر من 100 منحة دراسية للطلاب الإماراتيين تمتد حتى إنهاء تعليمهم المدرسي؛ بهدف إتاحة الفرصة لصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة عبر مجموعة مختارة من المدارس الخاصة في دبي تقدم جودة تعليم عالية.

ووصل عدد منح التعليم المدرسي التي قدمها البرنامج خلال نسختيه الأولى والثانية إلى 314 منحة، تمتد - مع الطلبة والطالبات المستفيدين منها - حتى إنهاء مرحلة التعليم المدرسي. ويتناغم البرنامج في أهدافه مع البند الخاص بالتعليم في «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، لاسيما فيما يتعلق بإيجاد نظام تعليمي يكشف مواهب الإنسان ويطورها ويعزز قدرة المواطن الإماراتي على مواكبة المتغيرات السريعة التي سيشهدها العالم خلال المرحلة المقبلة.

كما يدعم البرنامج المبدأ السابع من المبادئ الثمانية التي أعلنها سموه كأساس للحكم في إمارة دبي والذي ينص على أن دبي هي أرض للمواهب، بما يتطلبه ذلك من بناء الحياة الأفضل لأصحاب العقول والأفكار الأفضل.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2019 - 2020م، وأوضحت «الهيئة» أن أولياء أمور الطلبة الإماراتيين، ممن يدرس أبناؤهم العام الدراسي الحالي 2018 - 2019 بالصف الثالث فما فوق، أو ما يعادله بمختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي، يمكنهم إتمام التسجيل لانضمام أبنائهم للبرنامج للالتحاق بالمدارس الخاصة في الإمارة المصنف جودة التعليم فيها ضمن فئة «جيد» فما فوق من خلال تعبئة النموذج المتوافر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.khda.gov.ae/‏‏‏‏‏‏ar/‏‏‏‏‏‏mbrscholarship وذلك حتى موعد أقصاه 29 من شهر أبريل الجاري.

­تفاعل أولياء الأمور

قالت فاطمة غانم المري، المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «لمسنا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من جانب أولياء الأمور مع البرنامج خلال العامين الماضيين، ما يشكل نقطة انطلاق لمواصلة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لبلوغ الأهداف المستقبلية لدبي، وضمان حصول الطلبة الإماراتيين الملتحقين في المدارس الخاصة بدبي على جودة تعليم ضمن فئة (جيد) أو أفضل، وإعداد جيل واعد يمتلك المهارات المستقبلية.

وأشارت إلى أن النموذج الخاص بالتسجيل المبدئي في البرنامج، سوف يتيح لفرق العمل المعنية التعرف إلى احتياجات كل ولي أمر على حدة، ومدى توافقها مع معايير الالتحاق بالبرنامج، وذلك لاستكمال المرحلة التالية من عملية التسجيل، داعية أولياء الأمور إلى توخي الدقة في تعبئة البيانات المطلوبة ضمن نموذج طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة واختيار واحدة من المدارس المشاركة في البرنامج مع إرفاق الوثائق المطلوبة كافة في طلب التسجيل، حيث يقوم النظام الإلكتروني بفرز الطلبات المتوافقة مع معايير البرنامج بطريقة آلية.

المعايير الرئيسة للبرنامج

وتشمل المعايير الرئيسة للبرنامج، أن يكون الطالب إماراتي الجنسية، ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يجتاز الطالب جميع اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة، وذلك في المرحلة النهائية لعملية التسجيل، وأن يكون الطالب ملتحقاً العام الدراسي الحالي 2018 - 2019 بالصف الثالث فما فوق، أو ما يعادله بمختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي.

وانطلاقاً من أن عملية التسجيل المبدئي في البرنامج لا تعني بالضرورة استحقاق المنحة، فقد دعت المري أولياء الأمور إلى المبادرة بحجز مقعد لأبنائهم للعام الدراسي المقبل 2019 - 2020، والتركيز على جودة التعليم بخيارات المدارس المتوافرة، مؤكدة أن اختيار التعليم الجيد يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية المستدامة.

وأعربت المري عن أملها في بلوغ الطلبة المستحقين للبرنامج لمستويات متقدمة من التميز في رحلتهم التعليمية بمشاركة أولياء أمورهم، مشيدة بدور المدارس المشاركة في البرنامج من كل من مجموعتي «تعليم» و«جيمس»، ومدرسة «دار المعرفة»، إضافة إلى مدارس «كينجز»، ما سيفتح الباب أمام مدارس جديدة للانضمام إلى البرنامج.

وأتاح البرنامج منذ انطلاقته الفرصة لنحو 313 طالباً وطالبة للحصول على تعليم ضمن فئة «جيد» فما فوق، من خلال المنح الدراسية التي وفرها البرنامج خلال الدورتين الماضيتين.