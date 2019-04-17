محمد بن زايد: احتراق كاتدرائية نوتردام خسارة للتراث الإنساني

أبوظبي (الاتحاد) أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن وتعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة مع فرنسا قيادة وشعباً، جراء الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس.

وقال سموه بتغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «ليلة حزينة، شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي، هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير».

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