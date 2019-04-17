«تنفيذي الشارقة» يستعرض التحول الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

هنأ المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة افتتاح طريق خورفكان، المشروع الأحدث ضمن شبكة الطرق الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وافتتاح عدد من المشروعات التراثية والتاريخية والسياحية في مدينة خورفكان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم.

وأشاد المجلس بالرؤية الحكيمة والسديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة في رفد الإمارة بالمشروعات الحيوية والبنى التحتية والخدمات الحكومية الرائدة، وقدم الشكر إلى جميع فرق العمل التي بذلت الجهد الكبير في تنفيذ المشروعات بأفضل المعايير.

وبعد أن صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة استعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة جهود التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال دراسة كافة الخدمات الحكومية التي تقدم في الإمارة وتقييم مستوياتها.

وتناول الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي عدداً من الإحصاءات البيانية للجهات المبادرة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، واختتم العرض بعدد من التوصيات حيث اعتمدها المجلس وقدم شكره لجهود اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، واستعرضت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية مواد مشروع القانون الذي يتضمن مختلف الجوانب المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، وأبدى السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد وبنود القانون ووجه المجلس بتضمين الملاحظات وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.

كما استعرض الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عدداً من الموضوعات التعليمية المهمة التي من شأنها توفير كافة الخدمات التعليمية وفق أفضل المعايير وبجودة عالية للطلاب والطالبات وقدم المجلس شكره لمجلس الشارقة للتعليم على جهوده المتميزة ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية حول عدد من المقترحات.

واطلع المجلس ضمن ما استجد من أعمال على جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم غد الخميس 18 أبريل 2019 والمتضمنة مناقشة سياسة هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.