نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والفلاسي

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه شاهين خلفان المزروعي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبيد حمد سعيد بن صبيح الفلاسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس منازف في مدينة العين الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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