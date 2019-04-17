الكويت (وام) استقبل معالي خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي - في مكتبه بديوان عام الوزارة - صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير خارجية الكويت يستقبل سفير الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.