480 مشاركاً بمؤتمر الخدمة الاجتماعية

الشارقة (وام)

تنطلق يومي 23 و24 أبريل الجاري النسخة العاشرة من مؤتمر الخدمة الاجتماعية بمشاركة 480 متخصصاً من داخل الدولة وخارجها والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة تحت شعار «الاستعداد لمستقبل الخدمة الاجتماعية» برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

ويتناول المؤتمر الأساليب الحديثة للنهوض بالمؤسسات الاجتماعية على اختلاف أنشطتها ومجالاتها؛ للتعرف على المؤسسات الاجتماعية المستقبلية وكيفية إدارتها، وكذلك التعرف على سبل تطوير مهنة الخدمة الاجتماعية في المستقبل، إلى جانب الاطلاع على نماذج وأدوات رصد الاحتياجات المستقبلية للمجتمع، والتعرف على متطلبات تطوير السياسات الاجتماعية المحققة لجودة الحياة، علاوة على تبادل الخبرات في مجالات الخدمة الاجتماعية وميادينها الأكاديمية والمهنية.

وقال جاسم محمد الحمادي مدير إدارة المعرفة، رئيس اللجنة العلمية، إن المؤتمر يتضمن عدداً من الأهداف التي تتمثل في؛ الرؤية الحديثة لإدارة المؤسسات الاجتماعية والمسؤوليات المتزايدة على تلك المؤسسات على اختلاف أنشطتها ومجالاتها في ظل شمولية وتنوع أوجه الخدمة الاجتماعية المؤسسية في مختلف المجالات التي تتمثل في جوانب الأسرة، وكبار السن، والأطفال وتأمين حقوقهم، والمعاقين، بالإضافة إلى مختلف جوانب مؤسسات الحماية ودور الإيواء ، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 16 ورشة علمية، تتضمن مواضع الابتكارية والنمذجة في المؤسسات الاجتماعية المستقبلية، ودور البحوث في رصد الرؤى المستقبلية لاحتياجات المجتمع وتطوير مهارات الاختصاصي الاجتماعي والتدريب الاستباقي للمستقبل إضافة إلى السياسات والأنظمة الداعمة لجودة الخدمات الاجتماعية.