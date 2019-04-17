سفير اليابان يطلع على التجربة الإماراتية في رعاية كبار المواطنين

دبي (الاتحاد) بحثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في مكتبها بديوان الوزارة في دبي، وسفير اليابان لدى الدولة أكيهيكو ناكاجيما، تبادل التجارب والخبرات بين دولة الإمارات واليابان في جوانب الرعاية والتنمية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، ولاسيما كبار المواطنين. واستعرضت معالي وزيرة تنمية المجتمع، تجربة دولة الإمارات المتميزة في رعاية كبار المواطنين وتحقيق الترابط الأسري اعتماداً على مجموعة سياسات وتشريعات نوعية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة تعزيزاً لخدمات الرعاية والتمكين والتنمية المستدامة.

وتركّز حديث معالي حصة بنت عيسى بوحميد وأكيهيكو ناكاجيما، حول الجهود المبذولة في جانب الرعاية والاهتمام بكبار المواطنين، بما يحقق الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا السياق، ولاسيما في ظل اعتماد السياسة الوطنية لكبار المواطنين بمحاورها السبعة التي تعزز وتدعم حضور هذه الفئة المهمة وتميزها مجتمعياً ومهنياً، وذلك بالاستفادة من خبراتها المتراكمة ومعارفها المتشعبة تحفيزاً لعطاء الأجيال القادمة.

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