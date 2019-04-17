تعاون بين أمانة «تنفيذي أم القيوين» و«وام»

أم القيوين (وام)

بحثت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ووكالة أنباء الإمارات «وام»، تعزيز التعاون المشترك في قطاع الإعلام، وترسيخ التواصل بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس بمقر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بحضور حميد راشد الشامسي، أمين عام المجلس التنفيذي، ومحمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهتين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع السبل اللازمة لدفع التعاون الإعلامي المشترك بينهما نحو آفاق أرحب، بما يسهم في تسليط الضوء على المسيرة التنموية في الإمارة والمشاريع المختلفة التي تشهدها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير التغطية الإعلامية اللازمة للفعاليات المتنوعة التي تستضيفها أم القيوين في «عام التسامح».

وأكد حميد راشد الشامسي أن المكتب الإعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين يحاكي ببرامجه وأهدافه الرؤى الإعلامية لدولة الإمارات، ويحرص على تعزيز برامج التعاون المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات مع وكالة أنباء الإمارات «وام».

من جانبه، أكد محمد جلال الريسي أن دولة الإمارات أضحت اليوم نموذجاً متفرداً لمسيرة الإنجازات والريادة في القطاعات كافة في ظل دعم ورعاية من قيادتها الرشيدة.

وأشار إلى أن إمارة أم القيوين بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تمضي قدماً نحو تعزيز مسيرتها التنموية، وإطلاق العديد من المبادرات المتميزة، مؤكداً أن «وام» تحرص على أداء دورها الإعلامي في هذا الصدد، وإبراز إنجازات الإمارة ومبادراتها المتنوعة.