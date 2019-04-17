هزاع بن زايد: شباب الإمارات قادرون على المنافسة عالمياً

أبوظبي (وام)

استطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، أحدث الآليات التي أدخلها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لصناعة الأثاث بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتدريب الطلبة المواطنين عليها، باعتبارها أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد سموه أن هذه الآليات المتقدمة تأتي في إطار الجهود المتميزة التي تقوم بها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتوفير الإمكانيات القياسية بما يمكن «أبوظبي التقني» والمؤسسات الوطنية كافة من صناعة أجيال المستقبل، ممثلة في الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف التخصصات الصناعية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتفقد الفعاليات الرئيسة للدورة الحادية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ومبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومعالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من المسؤولين.

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بجولة تفقد خلالها مختلف أجنحة المسابقات ومنها صيانة الطائرات، والسيارات، وتصميم الروبوتات، كما تعرف سموه من مبارك الشامسي إلى برنامج وآليات سير المسابقة، وشروط الالتحاق بها، ومجالات التنافس الحالية والمستقبلية، ومراحل تطور المسابقة على مدى 11 عاماً. كما التقى سموه مجموعة من شباب الإمارات المشاركين في المسابقة، والبالغ عددهم 402 مواطن ومواطنة يتنافسون في 51 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية، منها وزارة التربية والتعليم، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بالدولة.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تسهم في ترسيخ دور الشباب الفاعل في المستقبل الصناعي الشامل للتخصصات الهندسية المطلوبة كافة في مراحل النهضة التي تعيشها الإمارات في حاضرها ومستقبلها الزاخر بالكثير من المشروعات التطويرية التي تشمل المجالات كافة، ومنها مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والطائرات، وغيرها من القطاعات.

وأضاف سموه «نفتخر بما شهدناه من منافسات حماسية بين الشباب، تشير إلى مقدرتهم على المنافسة عالمياً، وصناعة أجيال وطنية متقدمة ومبدعة وبمواصفات عالية».

ودعا سموه الشباب إلى مواصلة جهودهم الدراسية البحثية المبتكرة، نحو المزيد من المشروعات والابتكارات الجديدة التي هي طريقهم نحو الريادة العلمية المنشودة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن المسابقة الوطنية للمهارات، تعمل على اكتشاف وإبراز قدرات ومهارات طلبة جميع المؤسسات التعليمية، مؤكداً حرص الوزارة على زيادة عدد وفئات الطلبة المشاركين فيها بشكل دائم، لتشمل أصحاب الهمم، والأطفال والناشئة.

بدوره، ثمن مبارك سعيد الشامسي، عالياً، زيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان المسابقة، موضحاً أن «جهاز صناعة الأثاث ثلاثي الأبعاد» الذي تم عرضه ضمن فعاليات المسابقة هو الأول من نوعه خارج أوروبا، وتحديداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو الجهاز الأحدث في التخصص الصناعي للأثاث عبر رسمها وطباعتها آلياً في زمن قياسي، حيث يمكن للجهاز صناعة مختلف قطع الأثاث ذات التصميم المتنوع والجديد تماماً، وذات المتانة والجودة الفائقة، لافتاً إلى أن «أبوظبي التقني» يعمل على دمج هذا الجهاز ضمن مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية وبوليتكنك أبوظبي، بما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة لتمكين الطلبة من الإبداع، وفق أرقى النظم والآليات.