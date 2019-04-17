هزاع بن زايد: المسابقات الوطنية تعزز روح الابتكار لدى الشباب

أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زرنا فعاليات مسابقة المهارات الإماراتية 2019 في أرض المعارض بأبوظبي، والتي تقام برعاية أم الإمارات، مسابقات وطنية كهذه تعزز روح الابتكار لدى الشباب، وتخلق حوافز للمشاركة الإيجابية والتنافس البنّاء يضيف مزيداً من الحيوية على المبادرات المجتمعية ويفتح الآفاق للجميع لاستكشاف مواهبهم».

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