402 مواطن ومواطنة يتنافسون بـ51 مجالاً في «الوطنية للمهارات»

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دشنت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، رسمياً الفعاليات الرئيسية للدورة الحادية عشرة من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات» التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لمدة يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وحضر التدشين معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومعالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من كبار المسؤولين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتفقد الحضور مختلف أجنحة المسابقات التي يشارك فيها 402 مواطن ومواطنة يتنافسون في «51» مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية منها وزارة التربية والتعليم، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بالدولة.

وقالت الدكتورة ميثاء الشامسي: إن الدورة الـ11 من المسابقة تعكس الاستراتيجية المتقدمة التي تنفذها القيادة الرشيدة لصناعة الكوادر الوطنية المبدعة والقادرة على صناعة المستقبل، وهي الاستراتيجية التي تؤكد من خلالها على أهمية العمل الوطني لاكتشاف وصقل الكفاءات والقدرات الوطنية بهدف إعداد أجيال واعدة من المواطنين المبدعين والقادرين على تلبية متطلبات التنمية المجتمعية والنهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة بمختلف إمارات الدولة، مؤكدة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة ومتميزة في كافة مناحي الحياة إقليميا ودوليا وهو الأمر الذي يعمل الجميع لإرسائه وتطويره وفق أرقى المنظومات العالمية.

وأضافت معاليها: إننا جميعاً نفتخر بهذه المسابقة التي تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وفي إطار جهودهما لبناء القدرات الخاصة لأبناء الدولة في كافة المجالات، مشيرة إلى حرص «أم الإمارات» على متابعة ورعاية شباب وفتيات الإمارات وتمكينهم من تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية، حيث ترى سموها أن أبناء وبنات الإمارات يتمتعون بمهارات وقدرات متميزة تمكنهم من التنافس في كافة مجالات الإبداع والابتكار، والتفوق على أقرانهم من دول العالم.

من جانبه، قال معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: إن المسابقة الوطنية حدث قياسي بمواصفات عالمية يتم من خلاله العمل على إبراز قدرات ومهارات طلبة جميع المؤسسات التعليمية، مؤكدا حرص الوزارة على زيادة عدد وفئات الطلبة المشاركين فيها بشكل دائم، لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، والبراعم الصغيرة التي قدمت خلال المسابقة نخبة من المشروعات المبتكرة التي ترتقي لمستوى الدخول في عالم الاقتصاد والمال، ولتشكل في حد ذاتها مستقبلاً مضموناً، ومتميزاً لكافة المشاركين، مشيداً بالنجاحات المتوالية التي يحققها «أبوظبي التقني» في مختلف البرامج التي ينظمها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المسابقة تمكن الشباب المواطنين من وظائف المستقبل ومرحلة ما بعد النفط، معرباً عن الشكر للقيادة الرشيدة التي تقدم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لـ «أبوظبي التقني» وكافة مؤسسات الدولة لتمكينها جميعاً من العمل الوطني الدائم لبناء الكوادر الوطنية الموهوبة، واكتشاف وصقل المهارات الإبداعية لشباب وفتيات الإمارات في مختلف مجالات الحياة التي تقوم عليها النهضة الصناعية والاقتصادية في دول العالم المتقدم وليس الإمارات فحسب، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2021، ورؤية أبوظبي 2030.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على الرعاية الكريمة التي توليها سموها لفعاليات المركز بشكل عام، والمسابقة الوطنية للمهارات بشكل خاص وللمرة الـ11 على التوالي، باعتبارها الحدث الأبرز لاكتشاف المواهب الوطنية المتميزة في المجالات التقنية والمهنية، إذ إن عطاء سموها لأبناء الدولة والعالم ليس بجديد بل هو دائم ويعانق السماء في كل الأوقات والأحداث.