أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدتين لسموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشرفت بلقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونقلت لجلالته تحيات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهم الله».

وأضاف سموه: «ترتبط الإمارات مع البحرين بعلاقات متميزة وممتدة تاريخياً، وتنفيذاً لتوجيهات القيادتين تسعى وزارتا الداخلية الإماراتية والبحرينية إلى تعزيز ما تصبو إليه قيادة البلدين من تمكين وتعزيز للعلاقات المتميزة، بما يعود بالخير على مواطنيها والمنطقة بأسرها».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد: الإمارات والبحرين علاقات متميزة وتاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.