العلماء: الإمارات تجمع قادة «الإبداع والتكنولوجيا» في «فيرست جلوبال»

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن استضافة الإمارات مسابقة «فيرست جلوبال» للروبوتات تساهم في توفير منصة عالمية لأفضل العقول الناشئة والمبدعة، وتطور قدرات إمكانات الطلاب المشاركين، ليصبحوا قادة قطاع التكنولوجيا في المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها معاليه إلى العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد مؤسسة دبي للمستقبل، ضمّ خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من كوادر المؤسسة، في إطار الاستعدادات لتحدي «فيرست جلوبال» العالمي للروبوتات، المقرر تنظيمه بدولة الإمارات في أكتوبر المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عمر سلطان العلماء: «إن تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي تمثل أحد أكثر القطاعات المستقبلية المهمة التي تستقطب المواهب والشباب، وتشكل عاملاً رئيساً في العديد من المجالات العملية التي ترسم مستقبل البشرية»، مشيراً إلى أن البطولة العالمية في دبي تمثل منصة لألمع العقول والمواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم التي ستعرض ابتكاراتها وإبداعاتها في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ الشراكات العالمية، وتوظيف وتطوير التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات العمل، يمثل أدوات مهمة لدعم دولة جهود الإمارات في صناعة المستقبل.

واجتمع وفد مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية مع عدد من السياسيين وصناع القرار الأميركيين في مقر الكونغرس «كابيتول هيل» في العاصمة واشنطن، ضم كلاً من ريك بيري وزير الطاقة الأميركي، وستيني هوير القيادي في الحزب الديمقراطي الأميركي، وعضوي مجلس الشيوخ الأميركي جين شاهين وميت رومني، وماري رويس مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية في الولايات المتحدة، ودين كامين مؤسس «فيرست جلوبال».

وقال ريك بيري وزير الطاقة الأميركي: «إن تنظيم المسابقة العالمية في الإمارات يساهم في تشجيع الشباب حول العالم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمواجهة مختلف التحديات، وبناء جيل المستقبل القادر على إيجاد حلول لها».

من جهته، قال معالي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية: «يسرنا أن نستقبل وفد مؤسسة دبي للمستقبل من خلال زيارته مدينة واشنطن، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة».

وأضاف معاليه: «إن اجتماع الطاقات الشبابية المبدعة من كل أرجاء العالم في دبي في أول مسابقة من نوعها في المنطقة يساهم في توظيف تلك القدرات لخدمة البشرية، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والرخاء والسلم العالمي التي تحرص عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها».