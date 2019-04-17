رأس الخيمة أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لشرطة رأس الخيمة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة في تحقيق خطط وأهداف وزارة الداخلية ونشر الأمن والأمان في ربوع الوطن والإمارة.وشدد خلال حضوره الدورة الثالثة من ملتقى الاستدامة الاقتصادية، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، وأقيم تحت شعار «الاستدامة في الأمن السياحي»، على أن الاستدامة تظل قيمة مؤسسية راسخة من قيم وزارة الداخلية، مما دفع شرطة رأس الخيمة، لتنظيم الملتقى بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز مكانة الدولة في مجال التنافسية الدولية.

وأضاف: من منطلق إيمان شرطة رأس الخيمة الكامل بأن الاستدامة تشكل محوراً رئيساً للتنمية، فإنها عملت على تطبيق استراتيجيات ومتطلبات الاستدامة في كافة العمليات والخدمات الشرطية الرئيسة، ومنها الأمن السياحي ما دفعها لاستحداث وحدة تنظيمية متخصصة للشرطة السياحية تواكب الطفرة السياحية في الإمارة، وتسهم في حماية وخدمة السائحين على مدار الساعة وطيلة أيام العام.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية أدارها العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير معهد تدريب الشرطة، تحدث فيها هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، عن دور شرطة رأس الخيمة في دعم القطاع السياحي في الإمارة، عبر توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للسياح وفي المرافق السياحية.

وأوضح أن عدد السياح لرأس الخيمة تجاوز المليون سائح، من مختلف بلدان العام مع نهاية العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 9.9% مما جعل من الإمارة أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن تركيز هيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية ينصب حالياً على الاستثمار في سياحة المغامرات، التي تحظى باهتمام كبير من قبل السياح، إلى جانب تحقيق الأهداف المنشودة في استقطاب 3 ملايين سائح لرأس الخيمة في عام 2025، مما يتطلب توفير 20 ألف غرفة فندقية، يجري العمل على قدم وساق لتوفيرها.

وكشف عن عدد من المشاريع السياحية الجديدة في رأس الخيمة التي سيكون لها وقع هام في جذب المزيد من السياح، منها إنشاء مسارات انزلاقية جديدة خاصة بالأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق، وإقامة المخيم الفاخر الذي يضم عدداً من الفلل الفندقية في جبل جيس، وأكاديمية تعلم مهارات العيش في البراري، وغيرها.