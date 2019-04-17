الامارات | الحبس 3 أشهر لمستثمر ضرب مندوب مبيعات

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر لمستثمر ضرب مندوب مبيعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خففت محكمة الاستئناف، في دبي، حكماً قضت به محكمة الجنايات بحق مستثمر عربي من الحبس ستة أشهر والإبعاد وغرامة 21 ألف درهم، إلى الحبس ثلاثة أشهر، بعد إدانته بالاعتداء على مندوب مبيعات عربي وكسر إحدى أسنانه الأمامية، داخل حمام مطعم صيني في دبي، وذلك بدعوى تهجم المندوب على والدة المستثمر.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه توجه إلى حمام مطعم وفوجئ بالمتهم يتبعه، ويسأله ما إذا كان يعرفه، فأجابه بالنفي، ولم يتوقع رد الفعل التالي، إذ عاجله بلكمة في فمه، أفقدته اتزانه وسقط على الأرض، ثم قفز عليه المتهم وواصل ضربه، فاستغاث برواد المطعم والموجودين الذين هبوا لنجدته بعد أن سمع صراخه، وأمسكوا بالمتهم.

Advertisements

من جهته، قال شاهد عيان من رواد المطعم إنه رأى نادلاً يهرول إلى حمام المطعم، بعد أن سمعنا صراخاً، فتبعه إلى هناك، ورأى المتهم يضرب المجني عليه.

وقالت شاهدة عيان إنها سمعت صراخاً من جهة الحمام، ورأت مجموعة من الأشخاص يمسكون بالمتهم، فيما اصطحب آخرون المجني عليه الذي كان ينزف من فمه ويسب المتهم، ثم جاء وجلس إلى الطاولة التي بجوارها، وأخذ أغراضه وغادر المكان.

وبحسب التحقيقات، فإنه تم إبلاغ الشرطة التي قبضت على المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، بتهم تعاطي الكحول في غير الأحوال المرخصة بذلك، والاعتداء على شخص والتسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 5%، لكنه أنكر الاتهامات وزعم أن المندوب تهجم على والدته، وأدانته المحكمة وقضت بحبسه ستة أشهر والإبعاد وغرامة 21 ألف درهم للمجني عليه، فاستأنف ضد الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بحبسه ثلاثة أشهر، وأوقفت الإبعاد والغرامة.