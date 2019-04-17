الامارات | سقوط عصابة العملات المزيفة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة العملات المزيفة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت شرطة الشارقة من الإيقاع بعصابة حاولت ترويج عملات مزيفة، من فئة 100 و200 درهم إماراتي، على محال البقالة، ومحطات الوقود في الإمارة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات، مفادها قيام مجموعة أشخاص من دولة آسيوية، بترويج عملات مزيفة ومقلدة لعملة الدولة وتداولها داخل الإمارة، فتم تشكيل فرق للتعقب والتحري عنهم، واستطاعت فرق البحث تحديد هوياتهم ومواقعهم، وتم تفتيش مقر سكنهم بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وتم العثور على مبلغ 45 ألفاً و500 درهم إماراتي (مزيفة). وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بأفراد الجمهور التعاون معها، من خلال الإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية، قد تضر بسلامتهم وسلامة أسرهم وأموالهم.
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