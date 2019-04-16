فيديو.. هزاع بن زايد يفتتح الدورة الـ13 لمعرض "سيتي سكيب أبوظبي2019"

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ13 من معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2019"، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر فعالياته حتى 18 أبريل الجاري.

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد، يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من القيادات الحكومية، بجولة شملت عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض الذي يستقطب أكثر من 80 جهة عارضة من كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية، واطلع سموه على أهم المشاريع التي تستعرضها المنصات العالمية للمعرض.

وأشاد سموه بالإقبال الملحوظ الذي شهده المعرض، "ما يؤكد الازدهار الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، بالإضافة إلى نجاح التجربة الإماراتية في صناعة نماذج عالمية من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بأداء القطاعات الرئيسية وتعزيز تنافسيتها على المستويات العالمية".

وزار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2019" واطلع على أجنحة شركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة معارض "سيتي سكيب" في شركة "إنفورما للمعارض"، إن "منصة سيتي سكيب أبوظبي تمكنت من ترسيخ مكانها كمحطة سنوية للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري، واستشراف التوجهات المستقبلية، من خلال توفير أرضية لخبراء الصناعة للتواصل بينهم وبين المستثمرين والخبراء ومناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع والأسواق العقارية".

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وتشمل أجندة المعرض ثلاث فعاليات رئيسية مصاحبة وهي "مؤتمر سيتي سكيب" المقام تحت شعار "الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني"، الذي انطلق اليوم بالتزامن مع "حوارات سيتي سكيب" والتي تتميز بمشاركة صناع القرار والمسؤولين من جانب القطاع الحكومي والخاص وطيف واسع من الخبراء والمتخصصين في المجال العقاري، بالإضافة إلى منصة "حوارات سيتي سكيب" المتاحة لجميع الزوار لمدة يومين.

ويعقد بالتزامن مع المؤتمر منتدى التصميم والهندسة المعمارية، الذي يستضيف طيفاً واسعاً من المهندسين والمتخصصين في مجال البناء. وتمحورت الجلسات حول آخر مستجدات عالم التصميم المعماري، وأفضل سبل الاستفادة من التصاميم في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي واستدامة المباني وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المستخدمة.

كما عقدت على هامش المؤتمر جلسات "منتدى سيتي سكيب" والتي قدمت مجموعة من المشاركات المتنوعة التي تمحورت حول موضوعات ترتبط بمحور أساسي لأعمال البناء، وهو التصميم وانعكاس تطبيقاته المختلفة في ضمان الاستدامة والتميز للمشاريع.

وسيشهد المعرض، يوم غد الأربعاء، فعالية "حوارات سيتي سكيب" والتي تستمر لمدة يومين بهدف توفير بيئة معرفية شاملة تسهم في توحيد الرؤى حول التوجهات المستقبلية للأسواق من خلال إتاحة المجال لجميع الزوار بحضور الجلسات الحوارية التي يقدمها خبراء المجال.