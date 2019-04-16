الامارات | تخفيض أسعار سلع 50% خلال رمضان في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار سلع 50% خلال رمضان في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي عن تخفيضات ستصل إلى 50% على السلع والمنتجات الأساسية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتزام جميع منافذ البيع الناشطة في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها في بيع السلع الأساسية بشكل مخفض والتي يستهلكها الفرد خلال شهر رمضان الكريم، تخفيفا على المستهلكين على ان تستمر التخفيضات طيلة الشهر الفضيل.

وأكد النعيمي على أهمية ان تبدأ حملة تخفيضات رمضان الأسبوع المقبل منعا للازدحام وخلو منصات المراكز من البضائع الأساسية الذي يحدث عادة ويعاني منه المستهلك عند حلول الشهر الفضيل.

ووجه النعيمي أمس بممثلي المراكز التجارية بالمدن في الساحل الشرقي بضرورة توافر جميع السلع بالمراكز التجارية في المنطقة الشرقية والتي يبلغ عددها 75 منفذ بيع، مؤكدا التزام جميع المنافذ توفير سلال رمضانية يبلغ عددها سلتين تحتوى كل واحدة على 20 الى 25 سعلة أساسية مثل الأرز والزيت والسكر وعصير وغيرها من السلع الرمضانية يحتاجها المستهلك على ان تتراوح أسعارها ما بين 100 الى 200 درهم.