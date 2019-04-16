المدام:«الخليج»
ضبط قسم الصحة العامة ورقابة الأسواق في بلدية منطقة المدام عملية بيع مادة «النسوار» بشكل سري في بعض المحال التجارية، حيث قام فريق التفتيش بمداهمة المحل بعد التحري واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم العثور على ما يقارب 12 كجم من مادة النسوار في أكياس مغلفة معدّة وجاهزة للبيع.
تمت مصادرة وإتلاف المادة المضبوطة حسب القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحل، وأكد رئيس قسم الصحة العامة ورقابة الأسواق سعيد علي نايع الكتبي حرص البلدية على رقابة المحال في المنطقة، ومحاربة هذا النوع من التسويق ومواصلة التفتيش والتحري لمنع بيع مثل هذه المواد المضرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط محل يبيع مادة «النسوار» في المدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.