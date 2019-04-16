ضبط محل يبيع مادة «النسوار» في المدام

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

المدام:«الخليج»

ضبط قسم الصحة العامة ورقابة الأسواق في بلدية منطقة المدام عملية بيع مادة «النسوار» بشكل سري في بعض المحال التجارية، حيث قام فريق التفتيش بمداهمة المحل بعد التحري واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم العثور على ما يقارب 12 كجم من مادة النسوار في أكياس مغلفة معدّة وجاهزة للبيع.

تمت مصادرة وإتلاف المادة المضبوطة حسب القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحل، وأكد رئيس قسم الصحة العامة ورقابة الأسواق سعيد علي نايع الكتبي حرص البلدية على رقابة المحال في المنطقة، ومحاربة هذا النوع من التسويق ومواصلة التفتيش والتحري لمنع بيع مثل هذه المواد المضرة.