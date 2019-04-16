محمد بن راشد يوجّه بتنظيم النسخة الثالثة من "برنامج الطلبة الإماراتيين المتميزين"

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج "محمد بن راشد للطلبة المتميزين"، والذي يتضمن تقديم أكثر من 100 منحة دراسية للطلاب الإماراتيين تمتد حتى إنهاء تعليمهم المدرسي، لإتاحة الفرصة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة عبر مجموعة مختارة من المدارس الخاصة في دبي.

ويتناغم البرنامج في أهدافه مع البند الخاص بالتعليم في "وثيقة الخمسين" التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، لاسيما في ما يتعلق بإيجاد نظام تعليمي يكشف مواهب الإنسان ويطورها ويعزز قدرة المواطن الإماراتي على مواكب المتغيرات السريعة التي سيشهدها العالم خلال المرحلة المقبلة.

كما يدعم البرنامج المبدأ السابع من المبادئ الثمانية التي أعلنها سموه كأساس للحكم في إمارة دبي، والذي ينص على أن دبي هي أرض للمواهب بما يتطلبه ذلك من بناء الحياة الأفضل لأصحاب العقول والأفكار الأفضل.

ويعكس البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2017، مدى حرص سموه على توفير أفضل أشكال العناية بالنشء الإماراتي، وتوفير الفرص التعليمية التي تمنح المتفوقين فرصة أكبر لرفع سقف تفوقهم، والوصول إلى درجات أعلى من التحصيل العلمي والمعرفي، بما يسهم في إيجاد جيل جديد على قدر كبير من امتلاك زمام المعرفة بكافة أشكالها، نحو تأكيد مشاركة الكادر الوطني في ريادة مسيرة التطوير في دولة الإمارات وإمداد النشء بكافة المقومات التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع معطيات العصر ومستجداته.

وقالت سعادة فاطمة غانم المري، المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "لمسنا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من جانب أولياء الأمور مع البرنامج في خلال العامين الماضيين، ما يشكل نقطة انطلاق لمواصلة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لبلوغ الأهداف المستقبلية لدبي، وضمان حصول الطلبة الإماراتيين الملتحقين في المدارس الخاصة بدبي على جودة تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل، وإعداد جيل واعد يمتلك المهارات المستقبلية التي تؤهله لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والدولي"، مثمنة جهود مختلف الجهات الداعمة للبرنامج بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أن النموذج الخاص بالتسجيل المبدئي في البرنامج، يتيح لفرق العمل المعنية التعرف على احتياجات كلّ ولي أمر على حدة، ومدى توافقها مع معايير الالتحاق بالبرنامج، لاستكمال المرحلة التالية من عملية التسجيل"، داعية أولياء الأمور إلى توخي الدقة في تعبئة البيانات المطلوبة".

Advertisements

وتضم المعايير الرئيسية للبرنامج، أن يكون الطالب إماراتي الجنسية، ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يجتاز جميع اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة، وذلك في المرحلة النهائية لعملية التسجيل، وأن يكون ملتحقاً في العام الدراسي الحالي 2018- 2019 بالصف الثالث وما فوق، أو ما يعادله بمختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي.

اقرأ أيضاً... انطلاق التسجيل في برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين

وأعربت المري عن أملها في بلوغ الطلبة المستحقين للبرنامج لمستويات متقدمة من التميز في رحلتهم التعليمية بمشاركة أولياء أمورهم، مشيدة بدور المدارس المشاركة في البرنامج التي ستساهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية على صعيد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وخطة دبي 2021".

وأتاح البرنامج منذ انطلاقته الفرصة لنحو 314 طالباً وطالبة للحصول على تعليم ضمن فئة "جيد" وما فوق من خلال المنح الدراسية التي وفرها البرنامج خلال الدورتين الماضيتين.

ويندرج برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين، ضمن مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة "صندوق المعرفة" لتحقيق غايات خطة دبي 2021، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته في الإمارة، حيث يمثل البرنامج إحدى المبادرات المساهمة بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتحديداً مؤشر زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين في المدارس الجيدة والمتميزة في دبي.