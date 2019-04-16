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الامارات | محاكمة 3 أشخاص بتهمة شرب الخمر دون تصريح

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية اتهام 3 عمال من جنسية دولة آسيوية بشرب الخمر بدون تصريح، ومحكوم على كل منهم بغرامة 10 آلاف درهم، وقررت حجز القضية للحكم في 23 إبريل الجاري.

وخلال الجلسة اعترف المتهمون بشربهم الخمر، مشيرين إلى عدم معرفتهم بالقانون، وطالبوا هيئة المحكمة باستعمال أقصى درجات الرأفة معهم كونهم لا يملكون قيمة الغرامة لضعف رواتبهم.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تكفيلهم بضمان جوازات سفرهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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