الامارات | محاكمة 3 أشخاص بتهمة شرب الخمر دون تصريح

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 أشخاص بتهمة شرب الخمر دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية اتهام 3 عمال من جنسية دولة آسيوية بشرب الخمر بدون تصريح، ومحكوم على كل منهم بغرامة 10 آلاف درهم، وقررت حجز القضية للحكم في 23 إبريل الجاري.

وخلال الجلسة اعترف المتهمون بشربهم الخمر، مشيرين إلى عدم معرفتهم بالقانون، وطالبوا هيئة المحكمة باستعمال أقصى درجات الرأفة معهم كونهم لا يملكون قيمة الغرامة لضعف رواتبهم.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تكفيلهم بضمان جوازات سفرهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.