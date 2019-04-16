شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 أشخاص بتهمة شرب الخمر دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها اليوم، قضية اتهام 3 عمال من جنسية دولة آسيوية بشرب الخمر بدون تصريح، ومحكوم على كل منهم بغرامة 10 آلاف درهم، وقررت حجز القضية للحكم في 23 إبريل الجاري.
وخلال الجلسة اعترف المتهمون بشربهم الخمر، مشيرين إلى عدم معرفتهم بالقانون، وطالبوا هيئة المحكمة باستعمال أقصى درجات الرأفة معهم كونهم لا يملكون قيمة الغرامة لضعف رواتبهم.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تكفيلهم بضمان جوازات سفرهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محاكمة 3 أشخاص بتهمة شرب الخمر دون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.