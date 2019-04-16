سيف بن زايد يلتقي ملك البحرين ويترأس وفد الدولة للجنة الأمنية المشتركة

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، في المنامة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يزور البحرين على رأس وفد الدولة لاجتماعات اللجنة الأمنية الإماراتية البحرينية المشتركة.

ونقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من الرفعة والتقدم.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات القائمة المتميزة بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها وتوسيع آفاق تعاونهما والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة والمزيد من التقدم والازدهار.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين الإمارات والبحرين الذي انعقد اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

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وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وتطوير مجالات التعاون على كافة أصعدة العمل كتجسيد لنهج سلكه البلدان، وقاما بإرسائه لترسيخ الأسس المتينة للعلاقات الأخوية الوثيقة، والتي باتت اليوم صرحاً شامخاً ونموذجاً للتلاحم والوحدة بين الأشقاء بفضل الرعاية الكريمة والكبيرة والاهتمام الدائم من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين.

ووصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على رأس وفد الدولة، صباح اليوم، إلى مطار "الصخير" بالبحرين حيث كان في استقباله الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين البحرينيين.

وزار سموه مبنى وزارة الداخلية واجتمع مع معالي وزير الداخلية البحريني، واطلع على عدد من المشاريع والمنجزات، التي تحققت بوزارة الداخلية البحرينية، كما شاهد سموه عرضاً عسكرياً قدمته الداخلية البحرينية، ثم دوّن سموه كلمة بسجل الزيارات.

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