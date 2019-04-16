التنمية المستدامة 2030 تحمل الحلول لإفريقيا برئاسة مصر







فاصلة خاص / القاهرة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عقدت لجنة الجغرافيا بأمانة الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "أفاق التنمية في مصر وإفريقيا"، بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وتحدث في الجلسة الأولى للندوة الدكتورة عزة عبدالله أستاذ الجغرافيا بجامعة بنها، بكلمة تحت عنوان" التنمية المستدامة لموارد المياة في مصر وأفريقيا"، حيت قدمت تعريفا للتنمية المستدامة للمياة والتي تهدف إلى تأمين الحصول على المياة الكافية للاستعمال المنزلي ةالمشاريع الزراية والصغيرة للأغلبية الفقيرة.

وأكدت أنه بالرغم من توافر عدة مصادر للمياة فى أفريقيا مثل الأمطار التي تبلغ حوال 738 مم/سنة ووجود 63 حوض نهري بالقارة وكذلك يوجد أهم الانهار الكبري بها كنهر النيل والكنغو والأورنج، وأيضا أحتوائها على 677 بحيرة من المياة العذبة ومياة جوفية تبلغ فى مجملها نسبة 15%، إلا أن أفريقيا تصنف ثاني قارات العالم جفافا بعد قارة أفريقيا ، حيث تعاني 14 دولة أفريقية من نقص الماء قد يصلوا إلى 25 دولة بحلول عام 2025، ويرجع ذلك إلى نسبة التبخر الشديدة لهذه المصادر من المياة تصل فى المتوسط إلى 80%.

وأوصت بضرورة وضع خطة استراتيجية قصيرة الأجل لدول القارة للحفاظ على مواردها المائية، وكذلك بضرورة تنفيذ برامج للحد من الزيادة السكانية وتطهير المجاري المائية من الحشائش وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية لدول القارة.

ثم انتقلت الكلمة إلى الدكتورة عزيزة بدر استاذ الجغرافيا بكلية الدراسات اللإريقية العليا، وكلمة بعنوان "اللاجئين في أفريقيا"، موضحة كيف تصاعدت حدة مشكلة اللاجئين والمشردين داخليا بشكل غير مسبوق وبفوضوية شديدة، فباتت أخطر وأعقد المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي منذ النصف الثاني للقرن العشرين وحتى وقتنا الراهن مع توقعات استمرارها لسنوات طويلة قادمة، في عدة دول من العالم عامة، وتفاقمها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية خاصة.

ثم قدمت تعريفا لمفهوم اللاجئ وهو الشخص الذي يجبر نتيجة اضطهاد أو نزاع مسلح أو عنف على ترك ديارهم ومغادرة أماكن اقامتهم المعتادة، ولقد شهد عقد السيتينات انتقال مركز الثقل بالنسبة لمشكلات اللاجءين من أوروبا إلى أفريقيا، وقد بدأت أحداث اللاجئين في أفريقيا منذ عام 1956 وحتى وقتنا هذا.

واكد كيف ساهمت منظمة الوحدة الإفريقية في تعديل وتوسيع قانون اللاجئين وفي فض المنازعات من خلال إرسال القوات من التجمعات المختلفة لمناطق الصراع المستعمرة على طول القارة وعرضها.

فيما بعد انتقلت الكلمة إلى الدكتور عطية الطنطاوى أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، تحت عنوان "الأمن الغذائي في أقليم الساحل"، موضحا أهمية إقليم الساحل الأفريقي على مستوى العالم كونه من أكبر الأقاليم التي تعاني من العجز الغذائي، وذلك نظرا لوقوعه ضمن الأراضي الجافة وشبة الجافة وتعرضه باستمرار للجفاف الشديد في كمية الأمطار وتذبذب كثافته، موضحا أن حتى وقتنا الراهن لا يزال يعاني أكثر من 793 مليون شخص في العالم من الحصول بشكل منتظم على كميات ملائمة من الطاقة الغذائية، وفي عام 2013 اكدت الفاو أن ما لا يقل عن 13 مليون شخص في إقليم الساحل غير أمنيين غذائيا من بينهم أكثر من 1.4 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية القصوى.

وأشاد بضرورة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي يشارك بها 193 دولة وتهدف إلى توجيه الحكومات والوكالات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني نحو العمل علي حد الفقر وإعادة الموارد الطبيعية إلى حالتها، كذلك العمل على دمج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد السياسي والاقتصادى والاحتماعي.

وأوصى بضرورة الوعي البيئي عند السكان ، وزيادة التعاون الاقليمى والدولي لمجابهة التغييرات المناخية، والعمل على تقليل نسبة الأمية وزراعة محاصيل جديدة تتحمل الجفاف وندرة المياة.

وأخيرا كانت الكلمة للدكتورة ماجدة عامر رئيس قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الأفريقية العليا، بعنوان "المشكلات السكانية في أفريقيا"، موضحة أن التزايد السكاني يؤدي إلى عجز فى لاموارد الغذائية ونقص الخدمات الصحية وارتفاع معدلات البطالة وتزايد عئ الإعالة وعجز في الدخل السنوي وارتفاع معدلات الفقر، وكذلك زيادة الضغط على الأراضي الزراعية والعجز فى الخدمات العامة وزيادة معدلات الهجرة إلى المدن.

وأضافت أنه بالرغم من أن أفريقي اتعد ثاني قارات العالم بعد أسيا من حيث المساحة إلا أن عدد سكانها لا يزيد عن 16.8% من إجمالي سكان العالم في عام 2018، وقد اذداد عدد السكان بها بنحو 282 مليون نسمة وبنسبة 9.3% من إجمالى سكان اعالمالبالغ 3.024مليار نسمة عام 1960، إلى نحو 1.284 مليار نسمة، وبنسبة 16.8% من إجمالى سكان العالم البالغ 7.621 مليار في منتصف عام 2018 ، أى أن عدد سكان أفريقيا تضاعف إلى أكثر من أربع مرات ونصف خلال الفترة من 1960 – 2018.

وأوصت بضرورة استصدار قرار سياسي أفريقي موحد يقضي بالعمل على المستويين الرسمي والشعبي وتخصيص الأجهزة اللازمة من أجل القضاء على مشطلة الأمية في أفريقيا، وخفض معدلا النمو السكاني.